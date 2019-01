Novoroční vinšování z našeho kraje, pranostiky a lidové předpovědi počasí, ale také povídání o tom, jaké zimy bývaly dříve a jaké byly teplotní rekordy za posledních dvě stě let. To vše čeká na návštěvníky, kteří dorazí ve čtvrtek na přednášku historika a badatele Jaromíra Poláška do Zeleného domu v Zámecké ulici ve Frýdku-Místku. Přednáška, která vypukne v 16.30 hodin, bude doplněna promítáním zimních záběrů z Beskyd a Oderských vrchů.