Přednáška v Třinci: Dnešní pohled na vesmír

Ve velkém sále třinecké knihovny se ve čtvrtek 15. listopadu od 17 hodin uskuteční přednáška Tomáše Gráfa a Tomáše Sýkory, kteří poví něco o tom, jaký je dnešní pohled na vesmír.

Přenášející přítomné seznámí se záludnostmi městského pozorování hvězdné oblohy i současným vnímáním těles sluneční soustavy. Poodhalí tajemství světa exoplanet a ohromí vlastnostmi hvězd naší Galaxie i galaxií jiných. Pokud vydržíte do druhé části přednášky, dozvíte se, jak je starý vesmír nebo čím se zabývá astrobiologie.

Zároveň bude řečeno, jakou dnes máme k dispozici pozorovací techniku, a to včetně detektoru gravitačních vln a neutrin, a jak se můžete zapojit do výzkumu vesmíru i z vašich obývacích pokojů v Třinci a okolí.

Tomáš Gráf je český astronom a popularizátor astronomie. Tomáš Sýkora je třinecký rodák, částicový fyzik a vědecký pracovník Ústavu částicové a jaderné fyziky Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy. Vstup na přednášku je zdarma.