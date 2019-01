Z Frýdku do celého světa. Příběhy rodu Landsbergerů – je název výstavy, kterou připravuje Muzeum Beskyd ve Frýdku-Místku. Členové rodiny Landsbergerů zasáhli v mnoha ohledech do dějin města, a to jak po stránce architektonické, tak třeba kulturní či společenské. Osud pak mnohé z nich pod různými záminkami zavál do různých koutů světa. Vernisáž výstavy bude 22. listopadu v 17 hodin, expozice potrvá do 13. ledna 2019.