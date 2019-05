Půjdou po stopách partyzánů

Pochod „Po stopách partyzánů“, který navazuje na tradiční pochody a dálkové běhy v Kunčicích pod Ondřejníkem, se uskuteční v sobotu 25. května. Trasy na 7, 15 a 30 kilometrů jsou vedeny převážně po značených turistických cestách. Průběžný start pochodu je od 7 do 9 hodin u vlakového nádraží. Cíl bude v areálu vodních nádrží nad hřištěm TJ Sokol Kunčice. Startovné u kratších tras dospělého vyjde na 30 korun. Děti do 15 let zaplatí desetikorunu. Všichni účastníci dostanou v cíli teplé jídlo.