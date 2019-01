Recyklojízda projede Frýdlantskem

Frýdlantsko se stane ve dnech 13. a 14. září dvanáctou, respektive třináctou zastávkou celorepublikové akce s příznačným názvem Recyklojízda. Jedná se o výpravu na kolech, která vyrazila 5. září z Aše a míří do nejvýchodnější obce České republiky, Bukovce na Třinecku, kde by jízda měla být ukončena 14. září. Během cesty absolvuje třiadvacet zastávek. Ostravice tak uzavře první polovinu jízdy a Frýdlant následně započne tu druhou. Po cestě výprava navštěvuje především městské a obecní úřady, ale také školy, kde seznámí zájemce se vzdělávacím programem Recyklace hrou. V Ostravici by se Recyklojízda měla zastavit na chvíli v lanovém centru Opičárna ve 14.30 hodin. Ve Frýdlantu se výprava objeví následující den, když už od 8.30 hodin bude okupovat místní náměstí. (kda)