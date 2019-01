Robert Fulghum dorazí na Třinecko

Zažít knihovnu jinak. Tak zní název týdenního festivalu Knihovny Třinec, který se nyní koná v rámci celostátního Týdne knihoven. V sobotu knihovnický festival vyvrcholí od 18 hodin návštěvou světoznámého amerického spisovatele Roberta Fulghum. Diváci si budou moci užít také dramatizaci jiné z jeho knih, a to v podání herců projektu LiStOVání. Světoznámý americký spisovatel v Třinci představí svou novou knihu Opravář osudů, následovat bude divadelní představení z knihy Co jsem to proboha udělal. Vstupenky vyjdou na 120 korun. Ještě předtím Robert Fulghum vyrazí do Jablunkova, kde bude v sále jablunkovské radnice v sobotu od 16 hodin obdobný program jako v Třinci. Lidé se můžou těšit i na diskuzi, prodej knih a autogramiádu. Vstup je zdarma.