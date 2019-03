Zajímavá výstava, na které jsou k vidění různé výtvory z legendární stavebnice LEGO, je momentálně k vidění v Palkovicích. Součástí expozice nejsou pouze unikátní modely, ale také speciální LEGO herna. Zájemci se mohou zapojit i do soutěže. Výstavu je možné navštívit každou březnovou neděli v době od 9.30 do 19 hodin. Přístupná je i každý pátek mezi šestnáctou a dvacátou hodinou. Vstupné činí 30 korun, za děti do dvou let rodiče neplatí.