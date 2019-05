Senioři si vyzkouší, jak jezdit bezpečně

Kurz bezpečné jízdy pro seniory nad 65 let se uskuteční 22. května na třineckém závodním okruhu Steel Ring a je zdarma pro aktivní řidiče ve věku 65 a více let. Vzdělávací program „Jedu s dobou“ je určen široké aktivní motoristické veřejnosti seniorského věku a to nejen pro ty, kteří hledají pocit jistoty za volantem, ale i pro seniory s celoživotními řidičskými zkušenostmi. Zájemci o kurzy si mohou rezervovat termín na webových stránkách www.jedusdobou.cz, kde se dozví podrobnější informace. Jedná se již o druhý ročník akce, který realizuje Asociace center pro zdokonalovací výcvik řidičů Autoklubu ČR.

Obsahem vzdělávacího programu je teoretická a praktická část. Teorie je zaměřena na změny v legislativě a bezpečnou jízdu. V praktické části mohou řidiči poznat svůj vůz s novými technologiemi, které pomáhají řidiči v oblasti prevence vzniku dopravní nehody a je především zaměřena na správné zásady krizového brzdění na různém povrchu vozovky, zvládnutí smyku a manévrování. To vše bude doplněno o praktickou ukázku první pomoci.