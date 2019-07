Soutěžit se bude v penaltách

Jubilejní desátý ročník soutěže nazvané O penaltového kráje Moravskoslezského kraje se v pátek uskuteční na hřišti za hukvaldským pivovarem. Akci pořádá futsalový tým Růžové Tlapičky Hukvaldy. Připraveny jsou dvě věkové kategorie – v kategorii Kadet, do které se registruje od 10 hodin, budou soutěžit děti do 15 let, pro starší je připravena kategorie Elit, registrace začne od 12 hodin. Startovné činí 50 a 100 korun. Na vítěze čekají odměny. Návštěvníci akce se pak od 19 hodin můžou těšit na afterparty.