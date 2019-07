Sportovně rekreační závod Kolo-běh Frýdlantskem se blíží

Druhý ročník sportovně rekreačního závodu Kolo-běh Frýdlantskem nad Ostravicí se uskuteční v sobotu. Jedná se o netradiční závod, kde lidé mohou plnit celou řadu zajímavých úkolů a disciplín. V jednom závodě mohou závodníci prokázat svou chytrost, když najdou na trase poklady a vyluští tajenku v nich ukrytou, rychlost, pokud objedou v nejlepším čase pomocí libovolné kombinace kolo-běh-chůze na trase pět orientačních bodů u pokladů nebo sílu při zvedání zátěže.

Závodníci budou startovat průběžně od 10 do 14 hodin z areálu YDYKSEB v Nové Vsi ve Frýdlantu nad Ostravicí. Trasa závodu povede po 27 kilometrovém okruhu postupně centry obcí Malenovice, Frýdlant, Pstruží, Čeladná, Ostravice až do cíle v areálu YDYKSEB. Okruh bude vyznačen 75 směrovými tabulemi v nejdůležitějších orientačních bodech, lidé mohou použít i mobilní navigaci. Vítěz závodu i pořadí na dalších místech do vyčerpání všech cen se na závěr závodu v 15 hodin losuje, tak i ten kdo dorazí do cíle poslední nebo absolvuje jen malou část okruhu může vyhrát celý závod.