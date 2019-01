Symfonický orchestr zahraje Rybovu Českou mši vánoční

Kdo by neznal slavnou církevní skladbu Jakuba Jana Ryby Českou mši vánoční. Již přes dvě stě let patří v českých zemích mezi tradiční vánoční skladby. A tak se Symfonický orchestr Frýdek-Místek rozhodl skladbu nastudovat a následně zítra od 18 hodin koncertně představit veřejnosti v kostele sv. Jana a Pavla v Místku. Symfonický orchestr by se samozřejmě neobešel u Rybovy mše bez zpěvu, o který se postarají Pěvecký sbor Smetana a Lašský smíšený pěvecký sbor Baška. Vstupné na koncert bude 150 korun, studenti a senioři pak zaplatí pouhých 80 korun. (kda)