Thom Artway, který je autorem hitů jako I Have No Inspiration nebo All I know, zavítá vůbec poprvé do Frýdku-Místku. Hudební klub jeho premiéru zažije v pátek 15. března. V roli předkapely se představí formace NO DOE. Začátek prvního koncertu je ve 21 hodin. Vstupné bude na místě činit 220 korun. Fanoušci, kteří si vstupenky opatří v předprodeji, ušetří padesátikorunu.