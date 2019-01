Školáci, kteří zatím nevědí, kam zamířit po skončení školní docházky, mohou 4. října vyrazit pro nějakou inspiraci na Trh vzdělávání a uplatnění 2018. Akce proběhne v prostorách víceúčelové haly Polárka ve Frýdku-Místku, kde bude i letos vyhlášena soutěž pro šikovné žáky a studenty škol z Frýdku-Místku. Letos se do „trhu“ nově zapojí i ostravská vysoká škola technického zaměření. Zájemci mohou do Polárky zavítat v době od 10 do 16 hodin.