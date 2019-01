Třinecký Discoples nabídne tři taneční sály

Destiny bar pořádá v sobotu 10. února v kulturním domě Trisia Discoples Třinec. Od 19 hodin se mohou návštěvníci plesu těšit na průřez taneční scény od 80. let do současnosti ve třech tanečních sálech. Večerem provede originálním způsobem Kazma. Chybět nebude ani živá hudba, welcome drink, taneční vystoupení, bohatá tombola nebo půlnoční raut. Vstupné do hlavního sálu je 750 korun, pro ostatní sály je vstupné 650 korun. V ceně vstupenky je zahrnuta místenka a večeře. (kub)