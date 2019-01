Turisté se setkají na Prašivé

V sobotu se na Prašivé uskuteční slavnostní zakončení 25. ročníku Beskydského Mont Blancu a jedenáctý Krajský sraz turistů. Beskydský Mont Blanc je každoroční série pěti turistických výstupů na vybrané beskydské vrcholy, postupným absolvováním výstupů na tyto vrcholy se dosáhne výškového bodu Mont Blancu. Akce se koná v rámci akcí k 100 letům republiky a 130 let KČT, které vyvrcholí v roce 2018. U chaty zahraje folklórní soubor Olza, bude zapálen slavnostní oheň a proběhne "stoleté losování". Od 9 do 16 hodin budou probíhat prohlídky dřevěného kostelíku sv. A. Paduánského, od 10 do 15.30 hodin se účastníci mohou zúčastnit komentované prohlídky rozhledny v chatě Prašivá.