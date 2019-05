Týden pro rodinu vyvrcholí v sobotu v Třinci

Rodiče s dětmi se tento týden mohou zapojit do třinecké akce nazvané Týden pro rodinu. Hlavní program pro malé i velké bude v sobotu 18. května v areálu STaRS, kde si všichni užijí spousty zábavy a sportu. Akce se uskuteční u kulturního domu Trisia v čase od 13 do 14.30 hodin.

Účastníci se projdou do areálu, kde na ně po cestě čekají zábavné úkoly a aktivity. Lidé se mohou těšit mimo jiné na různá vystoupení, rukodělné činnosti, trampolíny, RC modely aut, lanové aktivity, minigolf, bude se malovat na obličej nebo vytvářet airbrush tetování.