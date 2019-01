V bývalé Moravia bance je výstava origami

Výstava Origami, kterou připravil bývalý absolvent místeckého Gymnázia Petra Bezruče Vít Masopust, je nově k vidění v budově bývalé Moravia banky ve Frýdku-Místku. Devětatřicetiletý autor se skládání origami modelů věnuje už pět let. Jeho sbírka čítá přes sto modelů, které jsou převážně složené z jednoho kusu papíru, a je inspirována především známými autory. Nad zpracováním jednoho modelu tráví Masopust i desítky hodin. Výstava je zajímavá i díky rozšíření expozice o výrobky studentů Základní umělecké školy ve Frýdku-Místku. Je určena studentům i celé veřejnosti, součástí výstavy je výtvarná dílna. Výstava lze vidět každý všední den až do 8. června, a to od 10 do 12 hodin a od 13 do 17 hodin.