V hlavní roli budou kočárky

Muzeum Beskyd z Frýdku-Místku připravuje výstavu nazvanou Kočárky aneb kdo se nevozil, jako by nebyl. Princezka, kukaň, osmipérák, ale také americký kočárek, sklápěcí vozík či vozík tažený zvířetem – od 2. poloviny 19. století byly v těchto vynálezech převáženy velmi malé děti, aby mohly být od narození více na zdravém vzduchu a to ve své přirozené poloze, neboť při delší procházce „…síly chůvy ochabují čím dále, tím více, děti pak sedějí na rameně chůvy celé schoulené a dostávají pak z toho bočitost páteře a zkřivení nohou.“ Kočárky a vozítka různých typů, pro děti i panenky, doplněné fotografiemi a hračkami uvidí návštěvníci muzea v této výstavě. Vernisáž výstavy se uskuteční v neděli 24. června v 17 hodin. Expozice bude k vidění do 9. září.