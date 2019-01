V hlavní roli je literatura žánrová i satirická

Žánrové literatuře se v třinecké knihovně tradičně věnuje takzvaný BookCon. Komorní, třídenní festival se tentokrát ponese na vlnách magie. Od pátku 9. do neděle 11. listopadu bude třinecká knihovna plná přednášek, deskových her nebo LARPů. Do Třince poprvé přijede také spisovatelka Alžběta Bílková, autorka fantasy románu Z kouře a kamene.

Satiře se bude věnovat Literární večer v Třinci. V pátek 16. listopadu bude literární kavárna Café Čítárna hostit spisovatele a sociologa Stanislava Bilera, autora knihy Nejlepší kandidát. Spolu s ním vystoupí také divadelní soubor Kabaret Sauvignon a písničkář Jakub Tichý.