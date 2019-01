V Janovicích oživí tradici slavností

V Janovicích po dlouhých letech obnoví tradici Ondrášovských slavností. Folklorní festival se uskuteční tuto sobotu v amfiteátru Hradisko. Chybět nebude ani jarmark tradičních řemesel, výrobků a regionálních specialit, který můžou zájemci navštívit v centru obce od 9 do 15 hodin. Zazní také lidová muzika. Po 13. hodině položí účastníci akce kytici u pamětní desky zbojníka Ondráše a v průvodu se vypraví do Hradiska. Odpolední přehlídka souborů začne v amfiteátru ve 14 hodin. Základní vstupné činí 70 korun. Pořadatelé chystají také posilový autobusový spoj, který bude zajíždět i do železniční stanice v Pržně.