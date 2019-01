Tradiční akce nazvaná Pohádkový les, která se koná každoročně na konci školního roku v třineckém lesoparku, pobaví děti i jejich rodiče už tuto neděli. Letošní ročník nese podtitul Vezmi tátu do lesa. Akce se koná od 15 do 18 hodin, start i cíl pohádkové trasy je u Minigolfu a Lanáčku v areálu STaRS. Vstupné na akci činí pro děti 40 korun, dospělý zaplatí 10 korun. Zakoupením vstupenky získají kupující navíc vstup do Lanáčku v den konání akce zdarma.