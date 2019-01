Jeden z nejlepších světových Beatles revivalů - košická kapela The Backwards - působí na profesionální hudební scéně více než 20 let. Backwards přistupují k hudbě Beatles s respektem a úctou. K dosahování co nejvěrnějšího zvuku používají originální hudební aparaturu kvalitních značek Vox, Rickenbacker, Gretsch, Höfner a jiných. Vítězové newyorského Beatlefestu v roce 1998 a 2003 vystoupí v třinecké Trisii 24. října v 19 hodin.