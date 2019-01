V Trisii zazní informace o převtělování

Kulturní dům Trisia zve ve čtvrtek 8. února na přednášku Reinkarnace. Kdo se reinkarnuje? Podle jakých zákonů se reinkarnace řídí? Co je to karma? To vše se návštěvníci přednášky dozvědí. V divadelním sále od 18 hodin zazní objasnění tohoto procesu i pravidel, jakými se reinkarnace řídí. Tyto informace zde prozradí zkušený učitel jógy a meditace Balakhilya das. Po přednášce bude zajištěno občerstvení z vegetariánské kuchyně. V nabídce budou také k zakoupení různé publikace a CD s meditační hudbou. Vstupné na přednášku je dobrovolné. (kub)