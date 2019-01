Nová scéna Vlast ve Frýdku-Místku bude v neděli 9. prosince v 15 hodin patřit pohádkovému představení pro děti. Divadlo Já to jsem zahraje Vánoční příběh. Příchozí se mohou těšit na tradičně netradičně podaný tradiční vánoční příběh se spoustou koled. Nechte se překvapit, stojí to za to.