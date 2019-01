Ve Frýdku v Domě chovatelů na Zámeckém náměstí se koná výstava exotického ptactva. V sobotu je otevřeno od 8 do 18 hodin, v neděli pak od 8 do 15 hodin. Základní vstupné pro dospělého vyjde na 30 korun, důchodci a studenti zaplatí dvacetikorunu, děti od 6 do 15 let deset korun