Ve Frýdku-Místku je multižánrový festival

Den Frýdku-Místku je multižánrový festival, na kterém se lidé pobaví se svými sousedy u hudby, filmu, výstav a dobrého jídla. Akce se koná v pátek od 16 do 22 hodin a v sobotu od 14 do 22 hodin, vstup je zdarma. Přes gastronomii a hudbu poznají zájemci partnerská města Frýdku-Místku. Zahraje kapela Já, ty a Rolo ze Žiliny, návštěvníci si poslechnou český a polský šanson v podání Sylvie Bee a Malgorzaty Pikus a také si zatančí v rytmu elektro swingu s kapelou The JazzCake. Akce se koná v zahradě Národního domu a v přilehlé budově bývalé Moravia banky. Tam budou veřejnosti zpřístupněny prostory, které nikdo posledních dvacet let nenavštívil, obdivovat zde zájemci můžou výstavy a expozice Institutu tvůrčí fotografie Slezské univerzity nebo Katedry Audiovizuální tvorby. Ve sklepení bývalé banky se budou příchozí bát při hororových projekcích. Chybět nebude letní kino v zahradě.