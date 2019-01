Výstava přiblíží dětské hračky

Výstava nazvaná Dětský svět nově láká návštěvníky do jablunkovské výstavní síně Muzea Těšínska. Výstava přibližuje hmotnou kulturu a reálie dětského světa na Těšínsku od konce 19. století. Výstava je rozdělena do tří částí podle věku, Z větší části budou vystaveny hračky ze sbírek Muzea Těšínska. Uvidíte rovněž dětské knihy, školní potřeby, dětské hry, kostky, loutky, maňásky, panenky nebo dětské kočárky Nechybí ani ukázka hraček ze současnosti. Výstava potrvá do 28. února.