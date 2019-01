Výstava přiblíží hudební automaty

Historie hudebních automatů od orchestrionu po rádio, to je název výstavy, kterou připravuje Muzeum Beskyd ve Frýdku-Místku. Vernisáž se uskuteční ve čtvrtek 28. června od 17 hodin. Výstava potrvá do 2. září. Do rozvoje výroby hudebních automatů velkou měrou zasáhl také rozvoj hodinářství. Do dvacátých let let minulého století ovládaly mechanický přednes hudby orchestriony, pianoly a flašinety. Dále se návštěvníci podívají na následovníky automatofonů fonograf, manopan, herophon a gramofon, magnetofon a další.