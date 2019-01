Výstava přiblíží i orchestriony

Zajímavou výstavu, nazvanou Historie hudebních automatů – od orchestrionu po rádio, připravilo Muzeum Beskyd ve Frýdku᠆-Místku. Vernisáž se uskuteční ve čtvrtek 28. června v 17 hodin. Expozice bude k vidění do 2. září. Samotná výstava by měla přiblížit pokusy o zhotovení hracích strojů a mechanismů, které se vinuly celými dějinami lidstva. Do rozvoje výroby hudebních automatů velkou měrou zasáhl také rozvoj hodinářství. Hlavní rozmach nastává až v 19. století. Do dvacátých let 20. století ovládaly mechanický přednes hudby orchestriony, pianoly a flašinety.