Výstava přiblíží osud slavné rodiny

Muzeum Beskyd ve Frýdku-Místku připravilo výstavu nazvanou „Z Frýdku do celého světa. Příběhy rodu Landsbergerů“, která přiblíží osud rodiny, jejíž členové zasáhli v mnoha ohledech do dějin Frýdku-Místku. A to jak po stránce architektonické – například díky výstavbě nových budov – tak třeba kulturní či společenské. Osud pak mnohé z nich pod různými záminkami zavál do různých koutů světa. Výstava ve spolupráci s Filozofickou fakultou Ostravské univerzity se koná také u příležitosti 50. výročí skonu významného historika starověku a asyriologa Benno Landsbergera. Vernisáž výstavy, která bude v prostorách zámku k vidění až do 13. ledna, se uskuteční ve čtvrtek 22. listopadu od 17 hodin.