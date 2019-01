Výstava vynálezů, to je Invent Arena, která dnes začíná

Ukázky tvorby virtuální reality ve výuce, sestavení auta na vodíkový pohon nebo model kotle, který na bázi fluidního spalování vyrábí pražený popkorn. I tak se dá učit na základních, středních či vysokých školách. Přesvědčí o tom doprovodný program mezinárodní výstavy vynálezů Invent Arena 2018.

Mezinárodní výstava Invent Arena 2018 proběhne ve Werk Areně v Třinci od středy 20. do pátku 22. června. Otevřeno je ve středu a ve čtvrtek od 10 do 17 hodin a v pátek od 10 do 14 hodin. Mezinárodní výstava technických inovací a novinek není určena jen odborníkům. Poutavý program v Třinci nabídne i pro širokou veřejnost, a to v doprovodném programu, který děti i dospělé zabaví od 20. do 21. června na ochozech Werk Areny. (tm)