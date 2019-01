Galerie Šíp v Bystřici je v současné době místem výstavy – své obrazy zde prezentuje Iveta Filipczyková. Zájemci o její tvorbu mohou do galerie, která sídlí v domě s pečovatelskou službou, zavítat denně od 10 do 17.20 hodin. Expozice je ke spatření do 2. ledna.