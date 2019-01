Záchranáři míří do Třince

Atraktivní podívanou slibuje víkend 16. a 17. června. Třinec bude v tyto dny hostit krajskou soutěž profesionálních a dobrovolných hasičů a hasiček Moravskoslezského a Olomouckého kraje v požárním sportu a zároveň se na náměstí Svobody uskuteční tradiční Den s integrovaným záchranným systémem.

Na městském stadionu a v areálu Integrovaného výjezdového centra (IVC) ve Frýdecké ulici změří hasiči síly v divácky atraktivních disciplínách, jako je požární útok s vodou, běh na 100 metrů s překážkami, výstup do 4. patra cvičné věže IVC nebo štafeta 4x100 metrů s překážkami. V rámci akce proběhne v sobotu 16. června v IVC od 8 do 12 hodin Den otevřených dveří.

Soutěž hasičů v požárním sportu doprovodí v sobotu dopoledne tradiční Den s integrovaným záchranným systémem. Oblíbená akce se uskuteční na náměstí Svobody od 10 do 12 hodin. Prostřednictvím jednotlivých stanovišť se můžete seznámit s profesí hasičů, policistů, strážníků městské policie, záchranářů a celníků. Vítaným zpestřením bude hned v úvodu akce ukázka služební kynologie, během níž policisté předvedou, jaké kousky zvládají jejich služební psi. „Chceme každým rokem oživit Den s IZS nějakou zajímavou novinkou, o niž se letos postará celní správa, která přiveze do Třince mobilní velkokapacitní rentgen,“ uvedla starostka Třince Věra Palkovská.

Mobilní velkokapacitní rentgen celníci využívají při pátrání po zboží uniklém celnímu dohledu a při kontrole silničních a železničních přeprav na celém území ČR, ke kterým je celní správa zmocněna. Kromě rentgenu nebude na stanovišti celníků chybět ani psí pomocník speciálně vycvičený na vyhledávání drog nebo tabáku. Lákavý program chystají také hasiči.

Svou práci představí také záchranáři, za jejichž asistence si budete moci vyzkoušet první pomoc a ošetřit různé druhy zranění. Zajímavé informace a aktivity představí rovněž Městská policie Třinec.