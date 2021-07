Praha je považována za jednu z metropolí únikovek, najdete jich zde nespočet. My vám představíme několik tipů.

K nejnavštěvovanějším patří únik z čarodějnické školy magie a kouzel, který je určený celým rodinám. Společně budete pomocí kouzelných hůlek řešit interaktivní hlavolamy a hádanky a hledat ztracené magické artefakty. Také jste si vždycky přáli umět kouzlit jako Harry Potter nebo jeho kamarádka Hermiona?

V únikové hře pražského Questerlandu se sen stane skutečností. Svou hůlkou totiž ovládáte předměty v místnosti a ze zdí k vám promlouvají obrazy. Úkoly jsou připravené pro děti i dospělé.

Příběhy Jaroslava Foglara o nerozlučné pětce Rychlých šípů, která se scházela v klubovně a snažila se rozluštit tajemství ježka v kleci, se nechala inspirovat únikovka Tajemství hlavolamu. Vaším úkolem bude nalézt hlavolam dříve, než do místnosti přijde záhadný muž s maskou.

V nové únikové hře Jungle, jak jinak než opět v Praze, se ocitnete v nepropustné džungli. Populární téma na motivy filmu Jumanji je vhodné pro rodiny s dětmi, začátečníky i pokročilé.

Stroj času a hledání pokladu

Zajímavé hry ale najdete i mimo hlavní město. Například v Ostravě se přenesete do viktoriánské Anglie na konci 19. století, do pracovny profesora fyziky, který vynalezl stroj času, aby zachránil svou umírající dcerku. Při jeho posledním skoku do budoucnosti se však něco pokazilo a vaším úkolem bude zjistit přesné datum skoku, spustit stroj a vydat se do neznáma. Hra je vhodná pro děti od 12 let.

Olomoucké infocentrum zase připravilo šifrovací hru Hledání pokladu vhodnou i pro malé děti. Vyzvednete si herní obálku, která obsahuje šifry, mapku, propisku, pastelky a sovičky jako omalovánky pro děti, a vydáte se luštit šifry do parku.

Zajímavé venkovní únikovky najdete i v Brně. Můžete zde přímo v ulicích rozluštit tajemství Vladanova rodu, vydat se po stopách jednorožců nebo za banditou do podzemí, případně vyrazit na mamutí stezku. Trasy zvládnete absolvovat dokonce i s kočárkem.

Zážitek v jeskyni

V srdci Moravského krasu, u vchodu do Punkevních jeskyní, jen kousek od spodní stanice lanovky na Macochu, můžete zažít spoustu dobrodružství. Čeká tu na vás netradiční bojovka nebo únikovka v jeskyni. Stanete se při ní skutečnými jeskyňáři!

Nečekají na vás žádné betonové chodníčky, chromované zábradlí ani „školní“ výklad o stalagmitech a stalagnátech, ale zábavná a dobrodružná rodinná jeskynní trasa: s přilbou, čelovkou a v jeskyňářské kombinéze. Zavítáte do jeskyně Bertalánka v její přirozené kráse tak, jak ji příroda vytvořila se svou tajuplností, atmosférou i příběhem… A tak, jak ji znají opravdoví jeskyňáři.

Vydat se sem můžete s dětmi od 4 let.

Co je Úniková hra?



Únikové hry jsou fyzické dobrodružné hry, kdy se účastníci musejí dobře zorientovat v daném prostoru, najít stopy a indicie, vyřešit série hádanek a uniknout z místnosti nebo získat klíč k řešení ve stanoveném čase. Témata bývají odvozená z různých dobrodružných filmů a videoher, často s použitím lokálních specifik daného místa, kde je hra vytvořena.