Testovací piloti Doug Hurley a Bob Behnken dorazili na Zemi necelý den poté, co se loď Crew Dragon odpojila od ISS a dva měsíce po startu z Floridy. Kabina s posádkou na padáku přistála v Mexickém zálivu nedaleko Penascoly. „Vítejte zpátky na Zemi a děkujeme, že jste letěli se společností SpaceX,“ zněla první věta, kterou po přistání slyšeli z řídícího centra.

Plavidlo postupně zpomalilo z oběžné rychlosti 28 tisíc kilometrů za hodinu až na 560 kilometrů za hodinu, po průletu atmosférou pak na dopadovou rychlost 24 kilometrů za hodinu. Během cesty zaznamenaly senzory teplotu až 1900 stupňů Celsia.

Na místo přistání vyslala společnost SpaceX loď s více než čtyřicetičlennou posádkou včetně lékařů a zdravotních sester. Velké plavidlo doprovázely ještě dva malé rychlé čluny. Aby byl zajištěn bezpečný návrat astronautů v době pandemie, strávila posádka lodí dva týdny v karanténě a byla testována na koronavirus.

Společnost SpaceX původně předpokládala, že potrvá zhruba půl hodiny než se loď dostane k přistávacímu modulu a stejnou dobu mělo trvat jeho vyzvednutí na palubu. „Astronauti byli proto vybaveni dostatečnou zásobou sáčků pro případ mořské nemoci,“ píše agentura AP.

.@AstroBehnken and @Astro_Doug have been lifted out of the water and are aboard the Go Navigator. Welcome home. #LaunchAmerica pic.twitter.com/gjqUcLMy8X