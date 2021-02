Let trval deset minut, raketa New Shepard dosáhla výšky 106 kilometrů, v kokpitu speciální kapsle seděla fugurína pojmenovaná Mannequin Skywalker. Raketa New Shepard i vesmírná loď poté úspěšně přistály v opuštěné poušti západního Texasu. Společnost jednoho z nejbohatších lidí planety a majitele Amazonu Jeffa Bezose Blue Origin představila zdokonalenou kapsli pro astronauty. Pro raketu to byl čtrnáctý let k hranici vesmíru, premiéru měla již před šesti lety.

„Už jsme jen krůček od toho, abychom do vesmíru vynesli prvního astronauta,“ uvedla pro agenturu AP Ariane Cornellová z vedení společnosti. „V roce 2021 si užijeme dost zábavy,“ dodala.

Blue Origin má mimo jiné v plánu, stejně jako konkurenční projekt SpaceX Elona Muska, co nejdříve zahájit krátké komerční lety pro turisty nebo vědce. Pracuje rovněž na větší raketě New Glenn a lunárním modulu v rámci měsíčného programu NASA Artemis. Mimochodem, rakety společnosti jsou pojmenovány po amerických astronautech. Alan Shepard byl první Američan ve vesmíru a John Glenn byl první na orbitě.

Velké plány

Poslední pokus se zaměřil na novinky v kabině: mikrofony, komunikátory pro všech šest sedadel, odhlučnění motoru, bezpečnostní systémy, ovládaní teploty a regulace vlhkosti, aby se nemlžila velká okna kabiny – vše pro pohodlí a maximální zážitek cestujících.

Známý britský podnikatel Richard Branson má s vesmírem rovněž velké plány. I on plánuje turistické lety na orbitu. Nyní se mu ale konečně podařilo prolomit smůlu v jiném projektu, který by dost zásadně mohl navýšit již tak nemalý majetek.

Koncem ledna se podařilo jeho společnosti Virgin Orbit do vesmíru vypustit sérii satelitů. To by nebylo až tak zajímavé – to dokázal už i Elon Musk se svým SkyLinkem – ale těchto deset družic o rozměrech většího botníku odstartovalo ze speciálního zařízení umístěného pod křídlem nad Pacifikem letícího Boeingu.

Společnost sira Bransona okamžitě po potvrzení úspěchu tweetovala, že „všichni, kdo zrovna v letovém centru neřídí zařízení, se právě zbláznili radostí.“ Pro miliardáře i jeho firmu to byla úleva, předchozí pokus z května loňského roku totiž selhal. „Další smůla by byla velmi, velmi drahá. Pracujeme v době, kdy jsou naše letecké i rejdařské společnosti i řada dalších kvůli pandemii uzavřeny. Tento let je pro nás hlavně o naději,“ řekl pro BBC Richard Branson.

Zářná budoucnost

Budoucnost satelitní přepravy má totiž před sebou zářnou budoucnost. Po další fázi miniaturizace a propadu cen komponentů dnes není příliš velkým problémem postavit satelit. Problém je ho levně a včas dostat do kosmu. Bransonova firma Virgin Orbit je v tomto odvětví na špici.

Podle ředitele společnosti Dana Harta jejich systém může fungovat kdekoliv na světě. „Na rozdíl od technologií se startovacími rampami, je zařízení pod křídlem letounu mnohem flexibilnější,“ sdělil Hart.

Platformu pro Boeing 747 lze dodat přímo zákazníkovi, startovat může za nepříznivého počasí, když to bude nutné i mimo dohled zvědavých očí. Povolení k prodeji ale mají pod palcem americké orgány, firma totiž svůj projekt vyvíjí v USA. Přesto je o ni enormní zájem.

„Britská, francouzská, kanadská vláda. Americké letectvo,“ vyjmenoval Branson. Důvod je jednoduchý. Pokud by došlo k vyřazení současných satelitů nepřátelskou mocí, nejsou je nyní státy schopny okamžitě nahradit a satelitní slepota jejich armád může trvat i dlouhé měsíce.

Co nového u Muska



Zakladatel Tesly Elon MuskZdroj: ČTK/AP/Kiichiro SatoNa začátku února explodoval při přistání prototyp rakety Starship. Zopakovala se tak nehoda z loňského prosince, kdy došlo ke zničení předchozí testovací rakety od firmy SpaceX. Starship je raketou, která má s lidskou posádkou doletět na Mars.



Na konce ledna si pro sebe a tři další vesmírné turisty zaplatil let do kosmu u soukromé společnosti SpaceX Elona Muska americký miliardář Jared Isaacman. Mělo by se jednat o první cestu do vesmíru, kdy na palubě nebude žádný profesionální kosmonaut. Mise je plánována na letošní říjen.



Šéf a spoluzakladatel americké společnosti Tesla Elon Musk se stal v polovině ledna nejbohatším člověkem světa. Jeho majetek podle agentury Bloomberg přesahuje 188 miliard dolarů (přes čtyři biliony Kč). Musk předstihl v bohatství zakladatele internetového obchodu Amazon Jeffa Bezose.