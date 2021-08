Asteroid Bennu je nebezpečnější, než se myslelo. Pozornost budí rok 2182

Šance na to, že se asteroid Bennu srazí do roku 2300 se Zemí, je podle nových výpočtů o něco vyšší, než si vědci dosud mysleli. I tak je však nadále téměř jisté, že nás tento obří a nebezpečný asteroid nezasáhne. Uvedl to americký Národní úřad pro letectví a kosmonautiku (NASA).

Asteroid Bennu | Foto: NASA/Goddard/University of Arizona, volné dílo