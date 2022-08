Celkem 88 milionů tun jídla se každý rok v EU vyhodí, čili nějakých 173 kilogramů na osobu ročně. To znamená, že Evropan denně vyhodí půl kila jídla. Spousta lidí neví ani tak základní věc, že „best before“ neboli „minimální trvanlivost“ neznamená, že po tomto datu je už jídlo závadné.

Jedna kreveta = pět ryb v koši

Část potravin se vyhodí už na farmách (zkažená zelenina), část v obchodech (maso, které se neprodá) a největší část vyhodí lidé sami v kuchyni. Třetinu jídla, které nakoupíte zase vyhodíte. V USA je to dokonce 40 procent. Půlka z vylovených krevet ani nestihne doputovat na váš talíř, protože se rychle kazí.

Z čím větší dálky se jídlo vozí, tím více se ho vyhodí jako „zkažené“. Stačí se podívat do ledničky, kde všude se nakoupené jídlo „vyrábí“. Ke každé krevetě je třeba si připočíst několikanásobek ryb, které skončily v sítích omylem a rybáři je mrtvé hodili zpátky do moře. Je to jako kdybychom vedle talíře s pár krevetami přidali na stůl ještě deset dalších, které skončí v koši.

Krevet nakonec na volném moři moc nezbývá. Většina se tísní na farmách, které drancují mangrovníky a překyselují pobřežní vody, což zpětně decimuje ryby i rybáře. Jen menšinu ryb ostatně vytáhnou drobní rybáři, celkem 70 procent jich uvízne v obrovských sítích dlouhých i desítky kilometrů.

Rozloha všech sítí by pokryla čtyři planety Země. Jsou taženy po dně a zachytí vše možné. Ze sítí se úlovek třídí a zpět do moře se vyhazuje „bycatch“ (nechtěný úlovek). Ten dělá v průměru pětinu výlovu. Ryby vhozené zpátky do moře už většinou nepřežijí.

Žraloky loví pro čínský trh kvůli ploutvím, které jim useknou a těla umírajícího žraloka hodí zpět do moře.Zdroj: Pixabay

Tři triliony životů ročně

Ryb vylovíme ročně 80 až 100 milionů tun, z toho 90 procent z moří, zbytek sladkovodních. Kolik se do takové tuny vejde ryb? Vzhledem k tomu, že většina ryb v oceánech jsou relativně malé jako tresky nebo ančovičky, lze se těžko dopátrat přesného čísla. Ale zhruba se dá říci, že je to mezi 1 a 3 triliony životů – 1 000 000 000 000 až 3 000 000 000 000 ryb ročně.

Rybářské lodě používají technologii vyvinutou kdysi proti ponorkám. Sonary, helikoptéry a drony sledující hejna ryb. Různé druhy ryb vyžadují různý přístup. Žraloky loví pro čínský trh kvůli ploutvím, které jim useknou a těla umírajícího žraloka hodí zpět do moře.

Žraloci zabíjí ročně sotva několik lidí. Asi tolik, kolik se za stejné období natočí thrillerů o krvelačných žraločích bestiích. Zatímco my těch „obávaných predátorů“ ročně vylovíme 100 milionů, říká National Geographic.