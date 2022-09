Se svými kolegy doporučuje, aby rodiče zvedli plačící miminko z postýlky a chodili s ním pět minut, aniž by se náhle zastavovali nebo nečekaně měnili směr. Pak si mají s miminkem na pět až osm minut sednout a teprve potom se mohou pokusit uložit ho do postýlky. „Tuto zhruba patnáctiminutovou metodu by měli rodiče vyzkoušet, než si začnou dělat starosti, co se to s jejich děťátkem děje,“ řekla vědkyně.

Klíčové je nošení

Metoda vznikla díky výzkumu savců, jejichž mláďata plně závisí na rodičovské péči. Jde o kočky, psy, myši, veverky a samozřejmě lidi. Výzkum ukázal, že když matka svého potomka nosí, mládě se zklidní, klesne mu tepová frekvence, zmírní se zvukové projevy nepohody i pohyb.

Aby navrhli tu nejúčinnější metodu pro utěšování plačících miminek, vědci sledovali videa a monitory srdeční činnosti během čtyř různých metod konejšení: chování dítěte vsedě, odložení dítěte do ohrádky, chování ho za chůze a houpání ho v kočárku. Pláč se zmírnil jen tehdy, pokud rodiče s miminky chodili nebo je houpali v kočárku. Posadit se s nimi nebo je odložit do ohrádky nepomohlo.

Asi po pěti minutách nošení všechna miminka přestala plakat a skoro polovina z nich usnula, uvedli vědci. Nicméně i když se rodičům jejich potomky zdánlivě podařilo uklidnit, nebezpečí dalšího pláče nezmizelo. Asi třetina dětí se totiž znovu probudila v okamžiku, kdy je dospělí uložili do postýlky. Jejich srdeční aktivita totiž v okamžiku, kdy měli přerušený fyzický kontakt s rodičem, vzrostla natolik, že se znovu probraly. Po chození s miminkem pomohlo se na pět až osm minut s ním posadit, aby se dostalo do hlubšího spánku.

I když tato metoda fungovala lépe než ty ostatní, vědci netvrdí, že jde o záchranu pro všechny nevyspalé rodiče. Tento předběžný průzkum absolvovalo 21 miminek v Japonsku a Itálii a jeho výsledky je třeba ověřit v rozsáhlejších studiích.

„Miminka mohou v noci nespat z různých důvodů,“ říká Gianluca Esposito, profesor vývojové psychologie z Tridentské univerzity, spoluautor článku v Current Biology. „Pokud dítě bolí bříško, asi to fungovat nebude. Bohužel se domnívám, že mnoho rodičů stále čekají bezesné noci. To je součást rodičovství,“ řekl Esposito.