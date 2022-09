Jdeme k volbám! Co rozhodne? Frýdkem-Místkem „hýbe“ dětská pohotovost

Už dnes dvě hodiny po poledni se otevřou volební místnosti a lidé i v souměstí na březích Ostravice rozhodnou, kdo povede radnici v dalších čtyřech letech. Deník se pokoušel shrnout to nejdůležitější, co by měli před hlasováním vědět.

Komunální volby jsou tu. | Foto: Deník / Jalůvková Andrea