S kůží na trh jdou tentokrát v abecedním pořadí Miroslav Antl (ANO), Peter Harvánek (SPD), Patrik Hujdus (STAN), Liana Janáčková (Zdraví Sport Prosperita), Zdeněk Nytra (SPOLU), Radoslav Štědroň (SSPD-SP) a Hana Zelená (PRO 2022). Reálné šance má polovina z nich, přičemž záležet bude především na tom, jaký postoj voliči ve vztahu ke kandidátům zaujmou. Budou volit stranu, nebo jméno?

Obhajovat funkci bude úřadující senátor Zdeněk Nytra, který před šesti lety zvítězil v témže obvodě. A věří si i nyní. „S kampaní do senátu je ten problém, že pokud nechcete lidi oblbovat, nemůžete jim slibovat, co všechno v Praze zařídíte. Mám však za sebou šest let ve funkci, takže se každý může podívat, jak jsem v Senátu fungoval, co jsem navrhoval, pro co jsem hlasoval. V tom chci pokračovat,“ říká kandidující občanský demokrat, jemuž určité riziko hrozí kvůli celospolečenské situaci. „Senátorům vládních stran stávající situace příliš nepomáhá a můžeme to takzvaně schytat za SPOLU. Věřím ale, že lidi přesvědčím,“ nepochybuje Nytra, který očekává dvoukolové zápolení. Nadpoloviční počet hlasů podle něj žádný z kandidátů v prvním kole nezíská.

Dojde na repete?

Budou-li lidé sázet na jim známá jména, bez šancí na úspěch nejsou ani Mariánskými Horami a Hulvákami odchovaní politici Patrik Hujdus a Liana Janáčková. Ta už si pozici senátorky vyzkoušela v letech 2004 až 2010 a před šesti lety jen těsně prohrála právě s Nytrou. Na druhé straně před dvěma lety v jiném ostravském senátním obvodě skončila až čtvrtá s dvanácti procenty hlasů.

„Výsledkům před dvěma bych nepřikládala velkou váhu, byl to jiný obvod, přičemž senátor by měl být z obvodu, kde bydlí, kde má sílu. Navíc lidé tehdy podle mě lidé volili stejné strany jako v souběžných krajských volbách,“ je přesvědčena Janáčková, která věří ve zopakování souboje z před šesti let. Hovoří však o nečisté hře. „Pan Nytra už podruhé udělal stejný faul na voliče a nechal se fotit v hasičské uniformě. Já jsem architektka, no a co? Podle mě není fér využívat vlny solidarity s hasiči díky jejich nasazení nejen v poslední době. Měl by post obhajovat jako senátor, ne srdcem hasič,“ vytýká konkurentovi takzvaná Železná Lady Li, podle níž třeba jejímu „politickému učni“ Patriku Hujdusovi neprospěje aura kolem hnutí STAN.

Dvou židlí se nebojí

Hujdus má však reálné šance i na znovuzvolení starostou Mariánských Hor a Hulváků, kombinace obou funkcí se ale nebojí. A to ani po zkušenosti protikandidáta Zdeňka Nytry, který po minulém senátním vítězství skončil po pouhém roce v radě města a naplno se věnoval jen Senátu. „Které volby jsou moje priorita? Chtěl bych dělat dobře obě funkce,“ přeje si Hujdus.

„Vzájemně se totiž mohou doplňovat. Několik cest do Prahy bych zvládl, navíc spousta věcí se dá dělat online. Spojení funkcí mi dává smysl. Jako starosta nejlépe vím, co u nás lidi trápí, ale často se setkáváme s problémy, které nedokážeme řešit, protože nám to neumožňují zákony a normy. V senátu bych proto chtěl prosadit snazší řešení každodenních problémů, jako je třeba bezpečnost,“ popisuje Patrik Hujdus.

Cattani se vrací do akce

Smát se nakonec ale může klidně úplně někdo jiný. Miroslav Antl se opírá o sílu značky hnutí ANO, protože v Ostravě sám patrně velkou fanouškovskou základnu mít nebude. V letech 2008 až 2020 sice už funkci senátora vykonával, obě volební vítězství si ale připsal v Rychnově nad Kněžnou v Královéhradeckém kraji, kde byl donedávna tento ostravský rodák také léta politicky činný.

„Královéhradecký kraj jsem prakticky opustil, ponechal jsem si pouze výuku trestního práva na Univerzitě Hradec Králové. Ostatně přes deset let mám nejvíce kamarádů na Ostravsku, tady se mi líbí, Ostravsko se neuvěřitelně rychle mění, zdejší hejtman i primátor dokázali rychle řešit krizové situace, kterých bude přibývat,“ komentuje své začlenění Antl, který by v případě úspěchů všech chtěl spolupráci s novými spolustraníky prohloubit a zužitkovat při tom nasbíraných kontaktů.

Své šance si ale někdejší nekompromisní státní zástupce s přezdívkou „východočeský Cattani“ netroufá odhadovat. „Přistupuji ke své kandidatuře s respektem a pokorou, ale s plnou odpovědností. Je to zjevně moje poslední šance, jak pomáhat regionu a slušným občanům v plném nasazení. Pokud jde o hnutí ANO 2011, využil jsem nabídky, kterou jsem od jeho vedení dostal, protože ani já se už nemohu dívat na to, kam nás současná vláda vede a kam se naše republika řítí,“ popisuje změnu „stáje“ Antl, který před dvěma lety v Rychnově do třetice už neuspěl. Komu bude přát štěstí nyní v Ostravě?