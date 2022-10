Kandidáty jsou: Daniel Pawlas (46), živnostník, za hnutí DOMA, Stanislav Folwarczny (58), náměstek hejtmana, za koalici SPOLU, Zdeněk Matušek (44), lékař, za koalici ANO 2011 a ČSSD, Gina Horylová (64) důchodkyně, za hnutí Bezpečnost, Odpovědnost, Solidarita, Petr Hamrozi (41), ředitel Muzea Bible, za hnutí NEJ, Petr Gawlas (60), ředitel soukromé firmy a emeritní senátor, za hnutí NEZÁVISLÍ.

Jdeme k volbám! Co rozhodne? Frýdkem-Místkem „hýbe“ dětská pohotovost

Pokud se stane, že ani jeden z šesti kandidátů nezíská více než padesát procent odevzdaných hlasů, uskuteční se za čtrnáct dnů 2. kolo, v němž se proti sobě postaví dva nejúspěšnější kandidáti z 1. kola.

Volby do Senátu Parlamentu ČR, probíhají tak jako volby do obecních zastupitelstev: Začínají v pátek 23. září ve 14. hodin, tento den budou volební místnosti otevřené do 22 hodin. V sobotu 24. září lze hlasovat v době od 8 do 14 hodin.

Nynějším senátorem za obvod č. 73 je od roku 2016 Jiří Cieńciała, nestraník zvolený za OBČANÉ SPOLU – NEZÁVISLÍ. Ve funkci je členem Senátorského klubu PROREGION a působí ve Výboru pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice.