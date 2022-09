„Já jsem samozřejmě moc ráda, že nás frýdlanští podpořili a moc jim za to děkuji. Ano, hlasů jsme dostali méně, ale chápu, že doba je dnes zcela jiná,“ vzkázala starostka Frýdlantu nad Ostravicí Helena Pešatová. Podotkla, že vítězné PRO FRÝDLANT mělo program víceméně stejný jako protikandidáti: A to byl rozvoj města, nové investice či podpora spolků. „Na takovém malém městě toho moc nevymyslíte. Doufám, že si teď nebudeme hrát na koalici a opozici a začneme v zastupitelstvu spolupracovat tak, ať se nám ve Frýdlantu nad Ostravicí všem daří,“ konstatovala starostka.

Lokálnímu hnutí v čele s Pešatovou sice opozice mocně vyčítala zejména přístup k městské kase (zřízení strážníků, vybudování areálu Brána Beskyd), navýšení daně z nemovitosti živnostníkům či vyhlášku zapovídající veřejné akce po desáté hodině večer, ale v reálu s tím nadále moc nesvede. Byť už lidé PRO FRÝDLANT nevolili v 65,96 procentech jako v roce 2018, kdy ovládlo radnici se šestnácti mandáty oproti pěti opozičním.

Nyní se poměr změnil na jedenáct zastupitelů PRO FRÝDLANT, čtyři pro hnutí Občané Frýdlantu – Dobrá volba 2016, a po třech pro ANO a koalici Šumný Frýdlant-SNK a KDU-ČSL.

„Byť si hnutí Pro Frýdlant udrželo pozici, my jim ubrali z jejich do té doby pohodlné většiny a budeme mít v zastupitelstvu čtyři svoje zástupce. Jsme nové uskupení, a přesto jsme získali devatenáct procent hlasů. Voliči ukázali, že ve městě už je vůle ke změně, a my jsem dostali možnost na ní čtyři roky pracovat,“ zhodnotil lídr hnutí Občané Frýdlantu – Dobrá volba 2016 Vladan Wiej výsledek voleb

Vyslovil přesvědčení, že ve spolupráci s ANO a sdružením Šumný Frýdlant - KDU-ČSL prosadí některé důležité změny, na něž voliči čekají.