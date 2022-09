Ve svém tištěném volebním magazínu, který nazval Gawlasoviny, zveřejnil nejen svůj volební program a vize, ale též několik fotografií, na kterých je zachycen s obyčejnými lidmi, celebritami, politiky či známými sportovci.

Na první straně pak přibližuje, jak se před lety poznal s Karlem Kulou, bývalým fotbalistou Baníku Ostrava a reprezentace, fotbalovým funkcionářem a komunálním politikem z Českého Těšína.

Text doprovází společná fotografie, která se ovšem teď stala terčem drobného sváru. Možná nedorozumění.

Když to Karel Kula zjistil, rozhodl se na to reagovat na sociální síti. „Vadí mi, když někdo zneužije takovouto fotografii. Pan Gawlas mě 4. září požádal o podporu v jeho senátorské kampani. Já ho ale slušně odmítl a řekl mu, že podporuji jiného kandidáta. Teď o mě (Gawlas) napsal, že jsme spolu hrávali v dorostu fotbal, což je pravda. Ovšem to, že k článku zveřejnil i společnou fotku bez mého vědomí a využil ji tak pro svou kampaň, mi vadí. Už asi víte, proč jsem ho odmítl…“ píše Kula na svém facebookovém profilu.

I v telefonickém hovoru Karel Kula potvrdil, že se mu jednání Petra Gawlase nelíbí. „Nebudu to nijak řešit, akorát jsem to chtěl uvést na pravou míru. Vadí mi, když lidé takové věci dělají,“ dodal k celé věci Kula.

Petr Gawlas to nepovažuje za nic konfliktního. „Karel mi oficiální podporu odmítl, o to nic. Mou kandidaturu podporuje více lidí. Celá ta záležitost s tou fotkou vznikla tak, že grafik, který Gawlasoviny připravoval, vybral zrovna tuto fotku. Já už s Karlem na to téma mluvil a vysvětlil jsem mu to,“ řekl Deníku Petr Gawlas.