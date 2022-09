Čím se letošní volby lišily od jiných a proč? Každé jsou jiné a mají své specifikum v jejich průběhu a sčítání. Volby do zastupitelstev obcí jsou samozřejmě vždy nejsložitější. Pro volby do zastupitelstev obcí i třetinu senátu jsme navíc také registračním úřadem, takže naše plné nasazení to vyžaduje tři měsíce před letošními volbami.

Co vás příjemně překvapilo a naopak, co nechcete, aby se opakovalo?

Všichni kolegové, kteří se volbám věnují, včetně zapisovatelek a zapisovatelů, pracovnic evidence obyvatel, řidičů, údržbářů i lidí z personálního oddělení, jsou profesionálové, takže pokud nás něco překvapí, máme hned řešení. A není překvapením, že celý ten tým je skvělý. Když to všechno zhodnotím v tuto chvíli, milé bylo k nám i dnešní počasí. Co nemůžeme vůbec ovlivnit je delegování členů do okrskových volebních komisí stranami. V těchto volbách jsme museli hodně členů dodelegovávat, protože se vůbec bez omluvy nedostavili v první volební den do svých okrsků, nebo onemocněli. Bohužel, letošní volby jsme řešili kolem padesát chybějících členů v komisích.

Ve které obci byli nejrychlejší s počítáním výsledků?

Mezi prvními, jež odevzdávali své výsledky Českému statistickému úřadu ve Frýdku-Místku, byly obce Pazderna, Vojkovice, Nošovice a naše dva frýdeckomístecké volební okrsky č. 26 a 35. Vysvětlení je jednoduché, v uvedených obcích kandidovala jen jedna strana a v těch dvou městských okrscích dorazilo nejméně voličů.

Proč podle vás lidé na Frýdecko-Místecku hlasovali tak, jak hlasovali?

Na tuto otážku, neumím odpovědět…

Objevily se někde zádrhele, průtahy, kupčení či jiné nepříjemné věci?

Ve všech našich volebních okrscích ve Frýdku-Místku i v obcích v našem správním obvodu nemám do této chvíle žádné informace o zádrhelech, průtazích, kupčení ani jiných nepříjemných věcech.