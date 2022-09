Na patře, kde se statisticky zpracovávaly výsledky z jednotlivých okrsků, panovalo napjaté očekávání u hnutí Naše Město Frýdek-Místek. A to prakticky až do poslední chvíle (respektive posčítání většiny procent hlasů), kdy už to začínalo být jasné. „Jo!“ radoval se primátor Petr Korč v křesle u monitoru poté, co zjistil, že je byli nejúspěšnější.

Matušek a Folwarczny - sokové pro druhé kolo voleb do Senátu

„Porazit celostátní strany v tak velkém městě měl za velkou výzvu a obrovský závazek do budoucnosti. „Odráží to práci za ten rok a půl, co jsem primátorem. Je to zadostiučinením toho, čemu jsme věřili,“ nechal se slyšet. S tím, že coby vítězná strana ve Frýdku-Místku očekává Naše Město postavení „nejvyšší figury“, čili opět post primátora.

"Oťukávání" možných koaličních partnerů

Mnoho kandidátů místních subjektů bylo podle Korče buď přímo na magistrátu či poblíž a zůstávali v osobním nebo telefonickém kontaktu. Samozřejmě při tom docházelo k „oťukávání“ možných koaličních partnerů. „Očekávám rychlý výsledek minimálně v tom, aby se určila platforma, na níž vznikne nové vedení města,“ nechal se slyšet Korč.

Znepokojení u voleb v Beskydech: Muži v kapucích stříleli do plakátu s kandidáty

To pod střechou u SPOLU (ODS, KDU-ČSL a TOP 09) sice něměli takový optimismus a radost, avšak lídr Marcel Sikora vyslovil jistou spokojenost: „Samozřejmě jsme mohli být lepší. Bohužel však lidé naletěli na tvrzení, že komunální volby jsou referendem proti vládě a tady máme výsledek.“ Pravice se radovala z neúspěchu KSČM a šokovala ji SPD.

„Tyto dvě strany nepřipadají při vytváření koalice v úvahu,“ podotkl Sikora. Komunisté se s necelými čtyřmi procenty na magistrát ani nedostali – historicky poprvé – a „Okamurovci“ si oproti roku 2020 o polovinu přilepšili. Každopádně bude třeba počítat i s Přáteli FM (spojení hnutí exprimátora Michala Pobuckého a ČSSD), stali se třetí nejsilnější.

Volby 2022 na Frýdecko-Místecku: Čeladná, Pavol Lukša s nadpoloviční většinou

„My si polepšili, co se týče pořadí stran, samotné procentuální výši i počtu mandátů. Uspěli jsme ve všech ukazatelích, ač konkurence byla silná,“ tvrdil Radovan Hořínek, lídr ANO 2011. To silně šlapalo na paty právě Našemu Městu FM. Nejlogičtější by podle něho bylo pokračovat ve stávající koalici (NMFM, ANO, Piráti), ale ta není po volbách reálná.

Piráti ve Frýdku-Místku totiž propadli! Celé odpoledne v kanceláři naproti hlavní budovy radnice sledovali sčítání hlasů pohybující se jako na houpačce: Nad pět procent / pod pět procent. Nakonec se do zastupitelstva nedostali. „Marné! Nabídli jsme určitou vizi, ta se neproťala s očekáváním voličů. Ale chceme pracovat dále,“ dodal lídr Jakub Tichý.

To ze sídliště Slezská se na setkání u Krčmy Středověk dostavila jednička z kandidátky SPD Tomáš Kpel i se stranickým kolegou a členem koaliční Trikolóry ve velmi nadšené náladě. „Do koalice se nehrneme a nečekáme, že nás pozvou,“ upozornil. A zdůraznil, že kvůli představiteli místní ANO v žádném případě nehodlají s touto stranou nic mít.

Volební výsledky ve Frýdku-Místku

26,17 % Naše Město F-M (třináct zastupitelů)

22,77 % ANO 2011 (jedenáct zastupitelů)

18,83 % Přátelé FM (devět zastupitelů)

11,75 % SPD a Trikolora (pět zastupitelů)

11,64 % SPOLU (ODS, TOP 09 a KDU-ČSL) (pět zastupitelů)

4,96 % Česká pirátská strana (bez mandátu)

3,66 % Komunistická strana Čech a Moravy (bez mandátu)

2,12 % Frýdečané a Místečané (bez mandátu)

1,04 % DSZ – Za práva zvířat – DSZ a NK (bez mandátu)