„Jsem rád, že jsem Čeladňanem a teprve teď si uvědomuji, co je to být Čeladňanem,“ komentoval naprostý úspěch Lukša, který je ve starostovské funkci osmým obdobím a má slušně našlápnuto i na to deváté. Dobrá Volba 2016 získala totiž devět zastupitelů a s nimi bezesporu bude pokračovat KDU-ČSL ještě s dalšími třemi.