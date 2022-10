Jdeme k volbám! Co rozhodne? Frýdkem-Místkem „hýbe“ dětská pohotovost

Hlasovalo se v rekonstruovaném – jak jinak, nežli za současného zastupitelstva – Obecním domě. Co minuta, to člověk před urnou, tak to tu vypadalo za necelou první půlhodinu po otevření volební místnosti. „Máme čtrnáct hodin sedmadvacet minut a odvolilo nám sedmadvacet lidí. To je 3,16 procenta,“ vypočítaly Lenka Sabela a Eva Joniaková, předsedkyně a místopředsedkyně volební komise.

„Dali jsme dohromady dobrý tým,“ konstatoval nošovický starosta ke Sdružení nezávislých kandidátů, v jehož stanul čele. Dokonce do něj přetáhli dva lokální politiky, kteří stáli před časem v opozici. Každopádně v něm našli zastoupení hasiči, myslivci i další spolky, sportovci, senioři, zástupci školy a školky. A také jeden strážník či zaměstnanec pivovaru (z automobilky nikdo, dělají tam přespolní).

Nechuť jít do politiky?

„Zvláštní? Ale asi to tak má být, jsme s naším vedením spokojeni,“ zaznělo u urny v Nošovicích. „Formalita to sice je, na druhé straně od nich cítíme odpovědnost za obec,“ uváděla následující volička zajímající se rovněž o možnost kroužkování vybraných kandidátů. Někteří z hlasujících mínili, že jedna kandidátka v obci s přibližně tisícovkou obyvatel může svědčit i o nechuti občanů jít do politiky.

„Nechci být příliš plný sebevědomí, ale skutečně se nám podařilo jít do voleb jako zástupci jedné vesnice, jež pro ni chtějí pracovat,“ podotkl starosta. V programu měli nošovičtí nezávislí pochopitelně rozvoj obce (chtějí stavět nájemní bytové domy, seniorské bydlení, technické zázemí pro služby či kanalizaci), dále zajištění zdravého životního prostředí, bezpečnosti či různých volnočasových aktivit.

Jedinou kandidátku měli v letošních komunálních volbách ještě v Pazderně, Lhotce pod Ondřejníkem, Vojkovicích, Žermanicích či Krásné. Objevovali se na ní výhradně jen místní nezávislí politici.