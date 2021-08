Termín pro odevzdání kandidátek pro sněmovní volby vypršel. O přízeň voličů se utkají známé tváře, nováčci i lidé s netradiční profesí.

Bývalý ministr práce Zdeněk Škromach | Foto: Profimedia

Zdroj: DeníkKněžka chaosu, žonglér , praktický vizionář. Když se taková „povolání“ před čtyřmi lety objevila u jmen Pirátů kandidujících do sněmovny, u mnoha lidí to vyvolávalo údiv či aspoň malý úsměv. Svůj účel to ale splnilo. Piráti získali téměř 11 procent, asi i díky „rozvernosti“ kandidátek.Jenže se píše rok 2021, Piráti jsou etablovanou stranou, v koalici se Starosty mají ambici vyhrát říjnové volby a společné kandidátní listiny už zdaleka nevypadají tak „exoticky“. U velké části jmen je napsáno poslanec, starosta, živnostník atd.