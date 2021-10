Dosavadní premiér a předseda ANO Andrej Babiš uvedl, že mu prezident Miloš Zeman minulou neděli slíbil dát dva pokusy na sestavení nové vlády. Šéf ANO je ale nevyužije, aby vláda opozičních koalic mohla být ustavena do Vánoc, protože chce mít klidné vánoční svátky. Babiš to dnes řekl ve svém pořadu Čau lidi. Svoje rozhodnutí chtěl nejdříve oznámit Zemanovi, prezidentova hospitalizace to ale překazila, dodal Babiš. Zeman by si podle premiéra nyní zasloužil klid na svou léčbu.

Andrej Babiš | Foto: Deník/Lukáš Kaboň

Babiš mimo jiné zopakoval, že přijal porážku ve sněmovních volbách a že s hnutím ANO půjde do opozice, což oznámil v pátek. "Já jsem původně chtěl čekat na pana prezidenta, ale zkrátka … Já už jsem byl rozhodnut dávno," řekl Babiš. "Pan prezident na to samozřejmě má nebo měl na to jiný názor. Když jsem s ním mluvil naposledy v neděli, tak mi řekl: 'Andreji, já ti dám dva pokusy.' Ale šel do nemocnice a já jsem to nechtěl moc řešit," uvedl předseda ANO.